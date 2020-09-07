挑戰微軟Surface Duo　傳三星明年推出Galaxy Z Fold S

▲ 三星（Samsung）被揭正在開發Galaxy Z系列新款設備，該設備命名為Galaxy Z Fold S，與微軟Surface Duo的設計類似。

摺疊手機的市場競爭愈漸激烈，不少品牌都相繼研發及推出新產品，冀搶佔商機。不久前，三星（Samsung）正式推出Galaxy Z Fold 2，最近有消息指，Samsung正開發Galaxy Z系列新款設備，該設備與微軟Surface Duo的設計類似。

據外國網站《SamMobile》引述知情人士消息指，三星正研發新款摺疊手機，並命名為Galaxy Z Fold S。Galaxy Z Fold S具有360度鉸鏈，並連接兩個獨立屏幕，可以對外及對內進行對摺，設計與Surface Duo十分類似。消息指Galaxy Z Fold S將設有柔性OLED屏幕，但尚未清楚手機是否採用與Galaxy Z Fold 2相同的內部零件。

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消息指出，三星計劃在明年發布Galaxy Z Fold S，而微軟Surface Duo將會在本月10日開始發售，價格定為1,399美元（約10,842港元）。

責任編輯：李寶如