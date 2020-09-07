南韓單日增119宗確診案　首爾市食肆禁令範圍再擴大

新冠肺炎疫情持續，截至7日凌晨零時，南韓單日新增119宗確診個案，累計21296人感染。當局於昨日（6日）宣布，將把抗疫措施延長一周，並把食肆禁令擴至美食車、大排檔等至9月14日。

據《韓聯社》報道，韓國首爾市政府宣布未來一周內，首爾市所有美食車、路邊檔、大排檔等禁止市民就餐。337間職業培訓機構亦因限眾令，而只可進行線上授課。

【新冠肺炎】南韓限聚令升級 咖啡店禁堂食 餐廳晚上9時只准外賣：【下一頁】

首爾市政府於早前已開始陸續實施限眾令，如禁止首爾地區舉行達10人以上的集會、首都圈室內禁止達50人以上聚集。今日（28日）當地衛生部宣布把措施延長一周及加入額外措施。

由8月30日起，禁止首都圈內的連鎖咖啡店提供堂食，只可外賣或自取。而餐廳則在晚上9時至翌日5時，只可提供外賣或自取。包括糕點店在內大部分餐廳場所都須進行登記、座位距離保持兩米距離，以及須佩戴口罩等。

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責任編輯：黎淑雯