英國老牌咖啡店Costa Coffee擬「減壓」 關中國多間門店

▲ Costa Coffee成立於1971年，於2006年進入中國市場，2018年被可口可樂收購。

英國老牌咖啡連鎖店Costa Coffee（咖世家）宣布精簡英國門店結構後，內地媒體報道，Costa因門店客流減少，近期Costa在中國多個城市關店，佔全國門店約10%。據指，Costa於青島的門店全部撤走，北京及江浙地區也有部分門店關閉。

Costa Coffee成立於1971年，於2006年進入中國市場，2018年被可口可樂（美：KO）收購，曾在國內咖啡市場與星巴克（Starbucks）平分秋色。目前，Costa在中國的零售店數目接近400間。

報道引述Costa回應指，關閉部分門店是Costa在中國業務優化調整的一部分，在優化部分門店的同時，Costa並沒有放緩在中國開拓零售店的步伐，公司也會持續關注新的開店機會，對中國市場充滿信心，未來將繼續在中國吸引和發展。

另外，Costa早前指，由於新冠病毒疫情爆發，將精簡在英國的門店結構，裁員不多於1,650人，又警告業務何時能恢復到冠狀病毒疫情前的水平，仍存在高度不確定性。

相關文章：【美股焦點】瑞幸咖啡據報達至收支平衡 股價於OTC市場漲近兩成

星巴克永久關閉400店 單季虧損248億港元

飛達帽業顏寶鈴：「最痛苦時間已過」 生意已回復正常 來自Walmart訂單翻倍

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：袁諾曦