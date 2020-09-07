【iPhone12】新iPhone無望本周推出？彭博記者：僅公布發布會日期

▲ 《彭博》著名科技記者Mark German最新在Twitter預料，蘋果只會於本周公布新iPhone及Apple Watch的發布會日期。（法新社資料圖片）

蘋果公司（Apple）的新iPhone 12將於何時登場？雖然據知名爆料達人Jon Prosser 日前在Twitter上表示，蘋果可能會於明晚（8日）在線上發布新聞稿介紹新產品，未知會否包括新iPhone 12。不過《彭博》著名科技記者Mark German最新在Twitter預料，蘋果只會於本周公布新iPhone及Apple Watch的發布會日期。

Mark German指出，蘋果秋季發布會時間有望本周公布，還會包括iOS 14及watchOS 7的推出時間表。

▲ （Twitter截圖）

【iPhone 12】傳5G版iPhone出貨量低 郭明錤、彭博消息不一

【iPhone 12】csl 揭5G版iPhone即將開售？10月1開始可用500元折扣碼

此外，雖然Jon Prosser未有提及新聞稿的內容為何，但根據他早前指出，蘋果可能在本周搶先公開新款Apple Watch及iPad，不過新iPhone就會是延遲到10月才推出。

除了新iPhone 12及Apple Watch外，外界還預測秋季發布會將包括新Apple TV、平價版HomePod、超寬頻（Ultra Wideband）無線追蹤裝置AirTags，以及頭戴式耳機AirPods Studio。

Apple Watch 6將推出？ 料將增設睡眠偵測功能

責任編輯：張寶燕