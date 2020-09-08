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【新股IPO】樂享互動擬周四招股　集資15.6億元

即市財經 16:17 2020/09/08

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消息指，樂享互動將於周四招股。

樂享互動已通過上市聆訊，消息指，樂享互動已開始投資者路演，將於周四招股，計劃集資2億美元（約15.6億港元）。樂享互動於2008年成立，是中國一間媒體營銷服務商，為行業客戶分析及分銷的產品，並提供效果類營銷服務，幫助行業客戶獲得用戶。聯席保薦人為中信建投、招商及交銀。

截至今年3月底， 樂享互動建立的應用組合覆蓋超過十個種類（如遊戲、視頻及工具應用）；集團的網絡文學產品包括覆蓋69個文學類別的681多冊網絡書籍；而集團的Html 5遊戲產品包括超過 157個覆蓋RPG、戰略、動作及冒險種類的Html 5遊戲。

截至今年3月底，集團溢利按年增91.9%至2051萬元（人民幣，下同）；收入按年增71.5%至1.67億元。

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編輯：謝卓榮

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