【新股IPO】樂享互動周四招股　入場費3242元、移卡有份投資（第二版）

▲ 樂享互動將於9月10日（周四）招股。

樂享互動 （新上市編號：06988） 周四（10日）開始招股，公司計劃發售5.437億股，集資最多17.45億元，招股價介乎2.14元至3.21元，一手1000股，入場費3242.3元。樂享互動將於下周二（15日）定價，預期於9月23日上市。樂享互動披露，今年首季度其逾9成營收均來自騰訊 （00700） 旗下微信，被視為「微信概念股」。樂享互動2021年預測市盈率13至19倍。

圖解樂享互動招股重點

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

樂享互動主席兼行政總裁朱子南表示，未來公司將著力發展短視頻市場。他預料5年內搶佔市場份額約5%。

對於美國擬制裁微信及抖音，他表示，公司的收入來源均來自內地版抖音及微信，並未受到美國制裁而影響。他又表示，未來將業務拓展至東南亞、俄羅斯及南美等新興市場。

樂享互動於2008年成立，是中國一間媒體營銷服務商，為行業客戶分析及分銷的產品，並提供效果類營銷服務，幫助行業客戶獲得用戶。樂享互動聯席保薦人為中信建投、招商及交銀。

集團是次引入多名基石投資者當中包括，美國知名家族辦公室Crede Capital Group旗下投資機構Acuitas Capital LLC、阿布扎比資本集團（Abu Dhabi Capital Group）旗下Capital Investment LLC、嘉實基金認購500萬美元及騰訊（00700）概念股移卡（09923）認購200萬美元（約1560萬港元），投資合共約2700萬美元（約2.1億港元）。

截至今年3月底， 樂享互動建立的應用組合覆蓋超過十個種類（如遊戲、視頻及工具應用）；集團的網絡文學產品包括覆蓋69個文學類別的681多冊網絡書籍；而集團的Html 5遊戲產品包括超過 157個覆蓋RPG、戰略、動作及冒險種類的Html 5遊戲。

截至今年3月底，集團溢利按年增91.9%至2051萬元（人民幣，下同）；收入按年增71.5%至1.67億元。

公司集資所得60%將用於短視頻自媒體變現業務、19.8％用於加強公司的效果類自媒體營銷服務的能力、約10.2%撥付公司的國際性擴展及10%用於營運資金及一般企業用途。

相關文章：【新股IPO】樂享互動有赤子城影子 可望複製赤子城上市走勢？

相關文章：【新股IPO】樂享互動擬周四招股 挾「微信」概念首季盈利大增9成

相關文章：【新股IPO】福祿控股2101料80手穩中一手 富途：正籌備加碼30至50億元孖展額度

相關文章：【新股IPO】福祿控股2101孖展暫錄265億元 超購297倍（不斷更新）

中國最大第三方虛擬商品及服務企業 - 福祿控股現正公開招股 - 網上白表申請 www.eipo.com.hk

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：謝卓榮