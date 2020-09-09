【新股IPO】樂享互動周四招股　入場費3242元

▲ 樂享互動將於9月10日（周四）招股。

樂享互動 （新上市編號：06988） 周四（10日）開始招股，公司計劃發售5.437億股，集資最多17.45億元，招股價介乎2.14元至3.21元，一手1000股，入場費3242.3元。樂享互動將於下周二（15日）定價，預期於9月23日上市。樂享互動披露，今年首季度其逾9成營收均來自騰訊 （00700） 旗下微信，因此具微信概念。樂享互動2021年預測市盈率13至19倍。

樂享互動於2008年成立，是中國一間媒體營銷服務商，為行業客戶分析及分銷的產品，並提供效果類營銷服務，幫助行業客戶獲得用戶。樂享互動聯席保薦人為中信建投、招商及交銀。

截至今年3月底， 樂享互動建立的應用組合覆蓋超過十個種類（如遊戲、視頻及工具應用）；集團的網絡文學產品包括覆蓋69個文學類別的681多冊網絡書籍；而集團的Html 5遊戲產品包括超過 157個覆蓋RPG、戰略、動作及冒險種類的Html 5遊戲。

截至今年3月底，集團溢利按年增91.9%至2051萬元（人民幣，下同）；收入按年增71.5%至1.67億元。

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編輯：謝卓榮