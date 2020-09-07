【新冠肺炎】印度單日逾九萬宗確診 創下全球單日錄得最多的新記錄

印度新型冠肺炎疫情出現加劇的迹象, 截止今日(7號), 當地單日錄得增至90,632宗病例, 突破420萬宗確診病例, 超越巴西成為全球新冠肺炎第二個最多確診病例的國家。

據了解, 印度每日檢測數量超過100萬人次, 同時亦有民眾在西部孟買等候病毒檢測；印度衛生部公布, 當地單日新增超過九萬多宗確診, 創下全球單日新增最多確診宗數的記錄, 死亡人數達至逾7萬, 為全球死亡病例第三多的國家。

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有専家指, 是次疫情之所以急劇上升, 是由於當地政府增加檢測數量和放寬隔離措施；同時他認為病例已經由大城市向全國其他地方, 包括鄉郊農村等地, 亦預料疫情今年內不會完結。

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現時印度全國約有420萬宗的確診病例, 較巴西的414萬宗, 多逾6萬宗, 成為全球確診數字第二多的國家, 僅次於美國的629萬宗的病例。

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責任編輯: 潘曉豐