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中美關係緊張帶動合規人員需求大　紐約梅隆銀行：料成常態發展

即市財經 13:54 2020/09/07

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紐約梅隆銀行中國區總裁許晟。（會議截圖）

中美磨擦持續升溫，針對會否影響外資在中國的部署，紐約梅隆銀行表示，中國持續開放金融市場的政策不變，亦有繼續向外資銀行批發牌照，目前正密切監察事情發展，又指大型外資機構客對中國的興趣並沒有因中美關係緊張而降溫。

紐約梅隆銀行中國區總裁許晟表示，在最近兩個月，內地分別向兩間外資銀行發出牌照，反映其金融市場開放方向不變。

中資企赴美上市減慢　許晟：未來需求仍大

但隨著美國先後對中資企業及官員施加制裁，亦增加金融機構觸碰「紅線」的風險，上周就有報道指香港金融機構對合規人員需求急增。許晟回應時指，業界取態審慎並正積極減低可能面臨的合規風險，他形容是合情合理，而且未來會保持常態化發展。

他續指，近月中資企業赴美上市減慢是事實，但不認同與中美磨擦有關，更多是新冠肺炎疫情影響，他相信中資企業到美國上市的需求仍強勁。

紐約梅隆銀行大中華區資產服務主管冼永全。（會議截圖）

無懼地緣風險升溫　外資對中國資產興趣濃

地緣政治風險升溫，但紐約梅隆銀行大中華區資產服務主管冼永全指出，近月外資流入中國基金的速度更有提速，特別是歐資的機構投資者，更看重未來20、30年的潛在機遇，因此可說對中國的投資興趣一直無減退。

許晟補充，人民幣資產今年以來受惠指數納入因素，人民幣國債收益率具備較大吸引力，而且中國經濟迅速在疫後反彈，均加強對外資的吸引力。

對於大灣區跨境理財通將會啟動，冼永全指內部已經針對大灣區業務成立新團隊，以增加香港整體的服務能力。他續指，目前香港團隊約40多人，配合業務增長，預計未來兩、三年團隊會有一成至兩成增加。

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記者：趙穎妍

地緣政治 政治 金融機構 經濟 基金 中美關係 金融 銀行 指數 人民幣

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