【英國脫歐】約翰遜擬改對北愛爾蘭承諾 迫歐盟談判讓步

北愛爾蘭邊境和海關問題的處理，是英國脫歐協議的一大關鍵部分，但英國首相約翰遜據報有意推動新議案，改變脫歐協議當中對於北愛爾蘭的處理，以圖迫使歐盟在現時的脫歐後貿易談判中讓步。外界卻擔心約翰遜可能反過來令談判拉倒。

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英國傳媒報道，涉及議案據悉名為「內部市場議案」（Internal Market Bill），預定周三（9日）公布，將在北愛爾蘭海關和國家補貼的問題上「取消脫歐協議的法律效力」。

倘若內容屬實，勢將明顯地破壞了約翰遜去年10月跟歐盟簽署的脫歐協議，違反當中不在北愛爾蘭和愛爾蘭之間設置硬邊界的承諾。

政府發言人回覆傳媒查詢，僅稱正在「為保護英國內的北愛爾蘭」而作出努力。

外界估計，約翰遜政府此舉可能是企圖利用北愛爾蘭問題作為籌碼，迫使歐盟在脫歐後貿易協議談判中讓步，但恐怕會遭到各方非議。

愛爾蘭外長科文尼（Simon Coveney）在之前脫歐協議談判擔任關鍵角色，他形容英方做法將是非常不智。

英國在野工黨亦批評，約翰遜在北愛爾蘭問題上玩危險的把戲，並將犧牲英國的國際聲譽。

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責任編輯：陳啟賢

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