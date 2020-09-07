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【體育用品股】國際奧委會：東京奧運會將如期明年舉行

即市財經 13:41 2020/09/07

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國際奧委會因應疫情，將原定今年7月起舉行的東京奧運，押後到明年。

東京奧運因新冠肺炎疫情順延至2021年，國際奧委會協調委員會主席科茨（John Coates）表示，無論疫情如何，已押後的東京奧運會將在明年7月23日如期開幕，並稱「這將是一屆征服新冠病毒的奧運會。」

體育用品股變動不大，安踏 （02020） 現跌0.3%，報76.35元；李寧 （02331） 現升0.9%，報33.05元。特步 （01368） 現跌1.2%，報2.39元。

科茨接受傳媒訪問時表示，除了世界大戰外，奧運會從未被取消過，不管有沒有新冠病毒，東京奧運將會將按照已修改後的日期開幕，又形容今屆奧運是他見過準備最充分，幾乎全部場館完工，所有交通都安排好。

國際奧委會因應疫情，將原定今年7月起舉行的東京奧運，押後到明年。

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