【體育用品股】國際奧委會：東京奧運會將如期明年舉行

▲ 國際奧委會因應疫情，將原定今年7月起舉行的東京奧運，押後到明年。

東京奧運因新冠肺炎疫情順延至2021年，國際奧委會協調委員會主席科茨（John Coates）表示，無論疫情如何，已押後的東京奧運會將在明年7月23日如期開幕，並稱「這將是一屆征服新冠病毒的奧運會。」

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科茨接受傳媒訪問時表示，除了世界大戰外，奧運會從未被取消過，不管有沒有新冠病毒，東京奧運將會將按照已修改後的日期開幕，又形容今屆奧運是他見過準備最充分，幾乎全部場館完工，所有交通都安排好。

國際奧委會因應疫情，將原定今年7月起舉行的東京奧運，押後到明年。

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