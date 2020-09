特朗普取消訪陣亡美軍公墓 被揭改去看藝術品

美國大選11月3日舉行,美國總統特朗普再爆醜聞,特朗普在2018年的法國之旅,取消到安葬第一次世界大戰陣亡美軍公墓的悼念儀式,事件令特朗普慘捱轟。有報道更指,特朗普在取消去看陣亡美軍的當日,改為去看藝術品,並在美國駐巴黎大使館「順手牽羊」,把數件藝術品帶回白宮。

2018年為第一次世界大戰結束100周年,包括特朗普(Donald Trump)的多國領袖都前往法國出席悼念儀式。特朗普當時以下雨為由,決定不到法國東北部貝洛(Belleau)的美軍公墓,事件引起大眾震怒。

彭博社報道更指,特朗普在法國之旅在位於美國駐巴黎大使館龐塔爾巴酒店(Hôtel de Pontalba)居住,該地為曾是國務院的「藝術在大使館」計劃之一,內藏不少藝術品,亦開放給公眾參觀。

報道指,特朗普在大使館內看中了多個藝術品,包括一些畫作、一個半身像,及多個銀像。特朗普下令把這些藝術品搬到空軍一號,以令這批藝術品可安放在白宮內。

報道指,其中一個藝術品的價值高達約75萬美元(約585萬港元),特朗普帶走這些藝術品時向大使館表示,會在6年後歸還這些藝術品,意味當時他似乎相信自己可連任總統。

白宮發言人迪爾(Judd Deere)回應報道時則指:

「總統是把這些屬於美國人民的美麗、具有歷史的產品帶回美國,把此安放在屬於人民的白宮。」

(The President brought these beautiful, historical pieces, which belong to the American people, back to the United States to be prominently displayed in the People’s House)

