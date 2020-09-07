【華為失勢】搶佔華為5G商機？三星獲Verizon 516億移動網絡設備訂單

▲ 南韓科技大廠三星電子（Samsung Electronics）最新宣布，與美國電訊商Verizon達成協議，獲得7.9萬億韓元（約516億港元）的移動通訊網絡設備訂單。

中美科技戰全面開打，美國封殺華為、抖音海外版TikTok及微信，日前有消息傳出中國手機品牌OPPO正計劃趁華為手機市場失勢之際，搶佔在歐洲的市場佔有率。而另一南韓科技大廠三星電子（Samsung Electronics）最新更宣布，與美國電訊商Verizon達成協議，獲得7.9萬億韓元（約516億港元）的移動通訊網絡設備訂單。

雖然三星僅透露合約期限為今年6月30日至2025年底重，未有透露詳細條款，如是否包括5G設備，以及5G設備佔該訂單的比重。不過據韓聯社報道，該協議將為 Verizon 提供 5G 等網路解決方案，並為該公司史上金額最高的網路設備供應合約。

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美國的電訊基礎設施支出約佔全球的四分之一，為全球最大移動通訊市場。事實上，外界一直關注華為在退出5G市場後，將由何者補上市場空缺。據市場研究機構 IHS Markit 的數據，華為在2019 年以 26.2% 的市占率，穩居全球 5G 電訊設備市場龍頭，其次是來自瑞典的愛立信（23.4%）及南韓三星（23.3%）。

而三星於過去數月一直積極拓展5G設備客群網絡，目前已經與美國、加拿大、日本及紐西蘭等國家的電訊商簽署 5G 設備合約。據台灣《科技新報》指出有業界專家認為，三星成功奪下 Verizon的電訊設備訂單，將有助於在網路設備市場開疆闢土，爭取到更多國家的訂單。

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責任編輯：張寶燕