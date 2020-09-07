▲ 美國聯邦法官下令恢復綠卡抽籤 重新發放多元移民簽證

美國聯邦法官裁定，恢復多元移民簽證抽籤計劃（Diversity Visa Lottery），中籤人士可申請綠卡（永久居留身份）。美國地區法院法官梅塔強調，雖然沒有法規要求每年都要批出簽證，但不代表國務院可以「簡單地翹埋雙手」，坐等多元移民簽證過期，變相終止該計劃。

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如果中籤人士未能在9月30日前，於美國領事館領取多元簽證，將失去綠卡審批名額。梅塔（Amit Mehta）未下令延長取得簽證的期限，但要求華府盡快處理多元移民簽證的審批。

總統特朗普（Donald Trump）一直視移民為「犯罪者」，更形容他們是「最差的人」。由前總統奧巴馬委任的梅塔，表明不認同特朗普的看法，認為多元簽證持有人來到美國是為了追求更好生活，不應被當成罪犯，也不應成為政治工具。

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此外， 梅塔亦下令恢復家庭成員簽證、H-1B和H-2B簽證的審批。H-1B為專業人士用（多為科技人才）、H-2B為短期非農業工人用。

美國早前因疫情嚴峻，暫停審批移民及臨時簽證。美國每年最多可發出5.5萬個的多元移民簽證審批，特朗普於4月宣布暫停該類簽證的審批。美聯社統計，截至特朗普命令一出，國務院今年批出了1.2萬個多元移民簽證。

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責任編輯：鄧燕君