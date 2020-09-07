【港版納指】中芯國際權重增至上限即急跌　恒生科指ETF齊跌4%

上一篇文章
【內房數據】龍光上月合約銷售按年漲64% 一文看清內房8月銷售數據（不斷更新）
中芯國際 （00981） 或被美國列入貿易黑名單，雖中芯自周末多次澄清與中國軍方無關係，但周一股價大瀉約兩成。「港版納指」恒生科技指數今日正式換馬，據恒指公司8月公告，中芯國際權重會由5.4%，提高至個別上限8%，與「ATMX」、舜宇光學 （02382） 看齊。中芯國際首日成權重上限即急跌，恒生科技指數最新跌3.5%，明顯跑輸恒指、國指，連帶三家恒生科技指數相關ETF 跌約4%。
至下午1時15分，南方恒生科技 （03033） 跌4.1%，成交1.95億元；恒生科技ETF （03032） 跌3.9%，成交4790萬元；華夏恒生科技 （03088） 就跌4.2%，成交2730萬元。
「港版納指」恒生科技指數ETF接連登場，一文看清三大ETF主要特色，詳情可看【下一頁】
據恒指公司資料，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團點評 （03690） 、小米 （01810） 、舜宇光學和中芯國際，於重新調整後，權重皆為8%，連同阿里健康 （00241） 權重由4.89%增至7.33%，7家股份已佔恒生科技指數權重55.33%。
相關文章：
【中芯國際】中芯或列美國貿易黑名單、半日跌20% 中芯再反駁：與解放軍毫無關係（第二版）
【港版納指】恒生科技指數ETF3032登場 每單位定價參考指數千分之一（第四版）
【港版納指】華夏恒生科技ETF3088首掛 入場費約2000元（第四版）
【港版納指】恒生科技指數ETF 3033上市3日 AUM暴升14倍
【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱
成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記
八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看
記者：麥德銘