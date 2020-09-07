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【港版納指】中芯國際權重增至上限即急跌　恒生科指ETF齊跌4%

即市財經 13:26 2020/09/07

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中芯國際首日在恒生科指權重達8%上限即大跌市，恒生科指ETF 齊跌4%。

中芯國際 （00981） 或被美國列入貿易黑名單，雖中芯自周末多次澄清與中國軍方無關係，但周一股價大瀉約兩成。「港版納指」恒生科技指數今日正式換馬，據恒指公司8月公告，中芯國際權重會由5.4%，提高至個別上限8%，與「ATMX」、舜宇光學 （02382） 看齊。中芯國際首日成權重上限即急跌，恒生科技指數最新跌3.5%，明顯跑輸恒指、國指，連帶三家恒生科技指數相關ETF 跌約4%。

至下午1時15分，南方恒生科技 （03033） 跌4.1%，成交1.95億元；恒生科技ETF （03032） 跌3.9%，成交4790萬元；華夏恒生科技 （03088） 就跌4.2%，成交2730萬元。

「港版納指」恒生科技指數ETF接連登場，一文看清三大ETF主要特色，詳情可看【下一頁

據恒指公司資料，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團點評 （03690） 、小米 （01810） 、舜宇光學和中芯國際，於重新調整後，權重皆為8%，連同阿里健康 （00241） 權重由4.89%增至7.33%，7家股份已佔恒生科技指數權重55.33%。

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記者：麥德銘

香港股票 ETF 中芯國際（00981） 恒生科技ETF（03032） 華夏恒生科技（03088） 南方恒生科技（03033） 恒生科技指數

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