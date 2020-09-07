  • 33°C
香港時間 : 2020907日 (一) 15:44
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港版納指】中芯國際權重增至上限即急跌　恒生科指ETF齊跌半成

即市財經 15:21 2020/09/07

分享：

中芯國際首日在恒生科指權重達8%上限即大跌市，恒生科指ETF 齊跌4%。

中芯國際 （00981） 或被美國列入貿易黑名單，雖中芯自周末多次澄清與中國軍方無關係，但周一股價大瀉逾兩成。「港版納指」恒生科技指數今日正式換馬，據恒指公司8月公告，中芯國際權重會由5.4%，提高至個別上限8%，與「ATMX」、舜宇光學 （02382） 看齊。中芯國際首日成權重上限即急跌，恒生科技指數午後跌幅加劇，最新跌4.7%，明顯跑輸恒指、國指，連帶三家恒生科技指數相關ETF 跌約半成。

至下午3時15分，南方恒生科技 （03033） 跌5.3%，成交3.82億元；恒生科技ETF （03032） 跌5.1%，成交7260萬元；華夏恒生科技 （03088） 就跌5.4%，成交2730萬元。

「港版納指」恒生科技指數ETF接連登場，一文看清三大ETF主要特色，詳情可看【下一頁

據恒指公司資料，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團點評 （03690） 、小米 （01810） 、舜宇光學和中芯國際，於重新調整後，權重皆為8%，連同阿里健康 （00241） 權重由4.89%增至7.33%，7家股份已佔恒生科技指數權重55.33%。

目前30家恒生科技指數成份股中，僅微盟 （02013） 保持升勢。

相關文章：

【中芯國際】中芯或列美國貿易黑名單、半日跌20%　中芯再反駁：與解放軍毫無關係（第二版）

【中芯國際】美國若制裁中芯影響有幾大？華為處境恐雪上加霜

【港版納指】恒生科技指數ETF3032登場　每單位定價參考指數千分之一（第四版）

【港版納指】華夏恒生科技ETF3088首掛　入場費約2000元（第四版）

【港版納指】恒生科技指數ETF 3033上市3日　AUM暴升14倍

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

記者：麥德銘

香港股票 ETF 中芯國際（00981） 恒生科技ETF（03032） 華夏恒生科技（03088） 南方恒生科技（03033） 恒生科技指數

上一篇文章

【新股IPO】福祿控股2101首日孖展暫錄9.9億元　超購10.1倍（不斷更新）

下一篇文章

三星電子再縮內地生產規模 傳11月底關閉內地唯一一座電視工廠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【華為風暴】華為余承東：只做芯片設計是一個教訓 料手機Mate40秋季面世
【華為風暴】華為余承東：只做芯片設計是一個教訓 料手機Mate40秋季面世
【趣話財經】農夫山泉上市熱爆　細數今年新股凍資王表現（iMoney專題）
【趣話財經】農夫山泉上市熱爆　細數今年新股凍資王表現（iMoney專題）
【中芯國際】美國若制裁中芯影響有幾大？華為處境恐雪上加霜
【中芯國際】美國若制裁中芯影響有幾大？華為處境恐雪上加霜
【騰訊股價】騰訊微博宣布因業務調整 月底停止營運
【騰訊股價】騰訊微博宣布因業務調整 月底停止營運
【iPhone12】消息指蘋果周二發新聞稿　宣布新產品定發布會日期？
【iPhone12】消息指蘋果周二發新聞稿　宣布新產品定發布會日期？
【新股IPO】農夫山泉9633獲近71萬人認購　凍資6777億成凍資王、一手中籤率12%（附配發結果重點）
【新股IPO】農夫山泉9633獲近71萬人認購　凍資6777億成凍資王、一手中籤率12%（附配發結果重點）