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【新股IPO】嘉和生物藥業集資約23.4億　料9月底前招股（第三版）

即市財經 09:34 2020/09/14

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截至去年虧損擴大至5.23億元（人民幣，下同），2018年同期虧損為2.88億元。

嘉和生物藥業正準備來港招股。嘉和生物藥業已通過上市聆訊，公司計劃集資最多3億美元（約23.4億港元）。市場消息指，嘉和生物藥業將於今日（9月14日）起進行投資者路演，嘉和生物藥業將於9月下旬招股，並於10月初掛牌。聯席保薦人為高盛、摩根大通及傑富瑞。

生物製藥企業嘉和生物藥業於今年6月宣布完成1.6億美元（約12.48億港元）B輪融資，由高瓴資本領投，淡馬錫、華潤正大生命科學基金、海通開元國際及Cavenham PE亦有份投資。值得留意，據初步招股書披露，高瓴資本（Hillhouse Capital）旗下HHJH持有嘉和生物35.1%股權，為第一大股東。

嘉和生物藥業主要從事腫瘤及自身免疫藥物的研發及商業化。目前公司仍處於虧損狀態。截至去年虧損擴大至5.23億元（人民幣，下同），2018年同期虧損為2.88億元。

截至今年首3個月，虧損進一步擴大至1.42億元，去年同期虧損為7432萬元。公司研發開支由去年7035萬元增至1.1億元。

（第二版更新聆訊後資料、第三版更新公司進行路演）

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