  • 31°C
香港時間 : 2020907日 (一) 14:13
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】嘉和生物藥業本周尋求上市聆訊　集資約23.4億

即市財經 13:30 2020/09/07

分享：

截至去年虧損擴大至5.23億元（人民幣，下同），2018年同期虧損為2.88億元。

嘉和生物藥業正準備來港招股。據外電報道指，嘉和生物藥業擬於本周尋求上市聆訊，公司計劃集資最多3億美元（約23.4億港元），若嘉和生物藥業成功通過上市聆訊，公司將進行投資者路演。聯席保薦人為高盛、摩根大通及傑富瑞。值得留意，據初步招股書披露，高瓴資本（Hillhouse Capital）旗下HHJH持有嘉和生物35.1%股權，為第一大股東。

生物製藥企業嘉和生物藥業於今年6月宣布完成1.6億美元（約12.48億港元）B輪融資，由高瓴資本領投，淡馬錫、華潤正大生命科學基金、海通開元國際及Cavenham PE亦有份投資。

嘉和生物藥業主要從事腫瘤及自身免疫藥物的研發及商業化。目前公司仍處於虧損狀態。截至去年虧損擴大至5.23億元（人民幣，下同），2018年同期虧損為2.88億元。

相關文章：【新股IPO】農夫山泉9633獲近71萬人認購　凍資6777億成凍資王、一手中籤率12%（附配發結果重點）

【新股IPO】內地虛擬商品提供商福祿今起招股入場費4495元 恒基李家傑有份擔任基投（第二版）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱  

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

中國最大第三方虛擬商品及服務企業 - 福祿控股現正公開招股 - 網上白表申請：www.eipo.com.hk

編輯：謝卓榮

香港股票 經濟 生物科技 集資 IPO

上一篇文章

【體育用品股】國際奧委會：東京奧運會將如期明年舉行

下一篇文章

【內房數據】龍光上月合約銷售按年漲64% 一文看清內房8月銷售數據（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【趣話財經】農夫山泉上市熱爆　細數今年新股凍資王表現（iMoney專題）
【趣話財經】農夫山泉上市熱爆　細數今年新股凍資王表現（iMoney專題）
【華為風暴】華為余承東：只做芯片設計是一個教訓 料手機Mate40秋季面世
【華為風暴】華為余承東：只做芯片設計是一個教訓 料手機Mate40秋季面世
【iPhone12】消息指蘋果周二發新聞稿　宣布新產品定發布會日期？
【iPhone12】消息指蘋果周二發新聞稿　宣布新產品定發布會日期？
【騰訊股價】騰訊微博宣布因業務調整 月底停止營運
【騰訊股價】騰訊微博宣布因業務調整 月底停止營運
【中芯國際】美國若制裁中芯影響有幾大？華為處境恐雪上加霜
【中芯國際】美國若制裁中芯影響有幾大？華為處境恐雪上加霜
【新股IPO】農夫山泉9633獲近71萬人認購　凍資6777億成凍資王、一手中籤率12%（附配發結果重點）
【新股IPO】農夫山泉9633獲近71萬人認購　凍資6777億成凍資王、一手中籤率12%（附配發結果重點）