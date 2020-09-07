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【跨境電商】天貓國際推進「三新」策略　助海外品牌迎疫下機遇

商業 13:25 2020/09/07

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新冠肺炎疫情推動線上的進口消費需求，對海外品牌而言，把握電商平台發展機會可謂重要。天貓國際日前宣布，平台將會加速推進「三新」策略，幫助海外品牌在「天貓雙11」捕捉增長機會。

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天貓國際首要策略為發崛進口新趨勢，引入新品類、品牌及商品。今年3月，該平台先行成立「商家孵化中心」，通過消費者、產品種類及營銷等營運策略，讓海外品牌能夠更快地觸及中國市場。此外，每月21日都會挑選表現最好的品牌，透過淘寶直播平台去製訂品牌專屬的直播活動，以及透過「進口日」等其他活動提供營銷方面的支持。

優化直播服務及改善發貨安排

為順應進口消費形態的改變，天貓國際亦在「網紫大道」計劃的基礎上，建設「官方專屬直播基地」，並且首創跨境保稅倉直播，在保稅倉內的進口商品貨架前直接啟動直播，消費者下單後，商品可以直接清關發出，最快次日達。截至今年8月底，天貓國際的直播基地獲超過1,000間海外品牌加入，衍生的直播成交金額破億元人民幣。未來1年，基地將拓展到海南省、上海等10個中國省份及城市。

推跨境直購業務

為了改善傳統的跨境保稅倉備貨模式，天貓國際近日正式發佈跨境直郵業務「海外直購」，即利用座落於北美洲、歐洲、日本、南韓、東南亞及香港的海外倉庫，為中國消費者提供官方直接採購的渠道，將海外最新發布的潮流新產品、限量版商品，當中包括滿足特定消費額包郵、7日專機送達及海外專櫃同步發布新品等權益。天貓國際副總經理兼海外直購總經理董臻貞表示，未來一年內天貓國際將會新增10條國際空運航線，物流持續提升，並在廣州、北京、上海、威海、寧波5個口岸強化進口商品的協同，提升貨品抵達中國境內後的清關和配送時效。

天貓國際表示，今年該平台上的25,000多個海外品牌將會參與天貓雙11，其中超過2,600個海外品牌為首次參與天貓國際的雙11活動。

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責任編輯：蘇穎琪

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