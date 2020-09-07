飛達帽業顏寶鈴：「最痛苦時間已過」　生意已回復正常　來自Walmart訂單翻倍

▲ 飛達帽業副主席兼董事總經理顏寶鈴表示，6月起訂單開始見曙光，現時生意已回復正常，當中為客戶之一的Walmart 8、9月的訂單翻倍。

飛達帽業 （01100） 受疫情影響，上半年收益跌17%，純利挫逾97%，飛達帽業副主席兼董事總經理顏寶鈴表示，6月起訂單開始見曙光，現時生意已回復正常，當中為客戶之一的Walmart 8、9月的訂單翻倍，形容「最痛苦的時間已過」，下半年有信心訂單持續增長，惟未敢斷言整體業績能追回去年水平。

飛達帽業因爆發疫情，孟加拉全國封鎖及歐美大部份客戶延遲訂單及付運，上半年製造業務收益下跌33.5%至2.7億元，經營溢利跌36.9%至3523.7萬元。顏寶鈴表示，首季業績創歷史新高，原本預計今年是「豐收年」，惟疫情後生意大跌，「4至5月好似見不到明天，成個世界好似停頓」，更以為上半年或有機會「見紅」。

不過，顏寶鈴稱，公司業務自6月起復甦，7月訂單達預算接單量的85.6%，8月、9月訂單則回復正常，當中來自Walmar的訂單更有翻倍增長，對下半年有信心。她又稱，美國撤銷香港特殊地位對公司生意沒有影響，皆因廠房主要在孟加拉，佔總產能逾9成，認為中美關係惡化反而成為公司生意上的優勢。

上半年電商業務增長達7成

飛達帽業表示，孟加拉廠房早前因疫情間訂單銳減，決定精簡人手，汰弱留強，減少約20%的人手，但受惠於自動化提升和效率改善，產能與疫情前未有太大差別，期內毛利率更提升1.1個百分點至30%。截至6月底止，孟加拉工廠有4000名員工，較去年底減少1200人。顏寶鈴指，未來將會逐漸再增加人手。

公司去年收購美國配飾供應商Aquarius，加上上半年電商業務增長達7成，帶動貿易業務營業額升17.4%至1.9億元。飛達帽業指，未來將會加大電商的投入，隨品牌授權組合增加，計劃為部份品牌增設子頁面。

顏寶鈴指，明年將會加大皮帶、背包等生產，又稱希望皮帶製造業務可媲美帽業的發展，目標是5年內其皮帶製造可擠身全球首三位。

飛達帽業上半年少賺97.8%至75.7萬元，派中期息2仙，按年持平，公司冀該派息水平未來可以維持。期內，收益收縮17.3%至4.3億元。

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編輯：袁諾曦