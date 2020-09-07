Epic Games要求蘋果重新上架《Fortnite》　並恢復開發者帳號

▲ 上週，蘋果（Apple）終止Epic Games的App Store開發者帳號，最近該遊戲開發商向法院要求《Fortnite》重新在App Store上架。

早前，蘋果（Apple）與遊戲開發商Epic Games因抽佣爭議，引發一連串風波。Apple更於上週終止Epic Games的App Store開發者帳號。最近，該遊戲開發商要求法院向Apple頒令 ，要求《Fortnite》重新在App Store上架。

最近，Epic Games向法院申請禁令 ，要求《Fortnite》重新在App Store上架，並恢復開發者帳號。Epic Games提交的文件指出，自從遊戲在App Store下架後，《Fortnite》iOS 版的用戶人數大跌超過60%，令公司業務遭受打擊。文件中亦提到，目前有超過1.16億名玩家曾經透過iOS系統玩Fortnite，並成為遊戲最大的平台之一，超越Xbox、PlayStation、Android等玩家。

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早前，Epic Games 因在《Fortnite》遊戲加入自家遊戲貨幣銷售系統，企圖繞過App Store30%的利潤分成，及後蘋果（Apple）指其違反使用條款，更強制下架《Fortnite》及其他Epic Games遊戲。

責任編輯：李寶如