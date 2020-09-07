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【ATMX】阿里巴巴染藍後仍有憧憬 下一站港股通（訂戶專享）

即市財經 13:13 2020/09/07

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中概科網股龍頭阿里巴巴 （09988） 今日正式晉身藍籌，與另外兩隻恒指新貴股小米 （01810） 及藥明生物 （02269） 同見回吐壓力，表現齊跑輸大市，似乎再一次應驗了染藍魔咒。

投資者可能未有注意到，恒指變天納入同股不同權及第2上市中概股，可能只是科技股在港股市場騰飛的第一步。下一突破點或來自阿里巴巴獲納入港股通投資範圍，為第2上市中概股迎北水打開缺口。

阿里今染藍  唯一未入港股通藍籌

阿里巴巴今日染藍後，佔恒指市值比重雖限制在5%，為同股不同權企業佔比上限，但仍為第6大重磅藍籌。但同一時間，阿里巴巴亦為恒指50隻成份股中，唯一不在港股通投資範圍內的藍籌，令阿里巴巴何時迎來北水的問題更突出。

相關文章：【恒指換馬】小米收市染藍先倒升　恒指ETF追貨阿里巴巴、藥明、美團力度有多大？

           【ATMX追蹤】阿里巴巴成交激增至215億元破紀錄 受惠恒指及國指換馬效應

阿里作為新晉科網藍籌，內地投資者卻未能通過港股通買賣，除了未能滿足機構及散戶投資者日增的投資需求外，更即時的問題是為追縱恒指的ETF，加添複製恒指回報困難，增加追蹤誤差風險。

目前，內地A股共有3隻上市ETF追蹤恒指，合共市值近100億元（人民幣，下同）。當中以深圳上市的華夏恒生ETF（深：159920）市值約87億元最大，交投亦最活躍，今早半日成交已逾7億元，直迫盈富基金 （02800） 半日成交額8億多港元。

盡管A股上市的ETF亦可以「合資格境內機構投資者」（QDII）的渠道買賣港股，但QDII市場靈活性始終不及港股通，對於每分鐘可接受投資者申購及贖回的恒指ETF而言，通過港股通買賣藍籌無疑更為方便。

方星海倡擴大滬深股通 利拓港股通

華興及建銀國際等多家中資券商均預期，阿里巴巴染藍後，滬深兩市港股通再沒有理由將其拒諸門外。除了考慮A股上市的恒指ETF需要外，亦由於恒指公司今年初經市場諮詢後，於5月才公布決定將同股不同權及第2上市中概股納入恒指，逾9成回應支持相關股份晉身藍籌，已獲市場共識及授權。回覆者中有12家為中國、台灣的管理被動資產基金公司，較本港指數基金公司還要多。

更何況中證監副主席方星海昨日還大力提倡，推動內地資本市場對外開放，進一步擴大滬深股通投資標的和範圍，為A股引入更多外資。中港股票互聯互通講求對等開放，在此市場氛圍下，阿里巴巴短期內獲納入港股通的呼聲只會更高，有望為網易 （09999） 、京東 （09618） 等第2上市中概股迎來北水打開缺口。

撰文：劉德斌

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