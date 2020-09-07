【印度疫情】印度確診420萬宗 超越巴西全球第二多

▲ 印度超越巴西成為全球新冠肺炎病例第二多的國家，僅次於美國`。

新冠肺炎疫情全球大流行，多國放寬社會限制措施後，面臨新一波新冠肺炎疫情。印度周一（7日）突破420萬宗確診病例。超越巴西成為全球新冠肺炎病例第二多的國家，僅次於美國。

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彭博社（Bloomberg）報道，印度再增90,802宗病例，創該國單日最大增幅。印度的420萬宗病例已超越巴西的413萬宗病例，但仍遠低於美國的646萬宗病例。印度累計增至超過7.1萬人死亡，為全球死亡病例第三多的國家。

印度衛生部門官員表示，印度部分地區已出現第二波疫情，而確診病例飆升，是由於新冠病毒檢測數量增加及開始解除社交限制措施。

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印度醫學專家也對國内疫情感到不樂觀，新德里全印度醫學科學院（All India Institute of Medical Sciences）院長Randeep Guleria表示，新冠病毒已由大城市擴散至國内其餘地區，預計疫情今年内都不會完結。

印度因應新冠肺炎疫情，自今年3月底採取大規模封鎖措施，嚴重衝擊印度經濟。印度政府早前決定逐步放寬限制，包括由周一起局部恢復首都新德里的火車服務。

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責任編輯：鄭錦玲