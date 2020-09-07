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信達百濟終入港股通 已盈利生科股能否迎北水一度混亂

即市財經 12:58 2020/09/07

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今日港股通單名調整，已「搣甩」B字的生物科技股信達 （01801） 及百濟神州 （06160） 「意外」獲納入單名，由於早前恒指曾表示，包括兩隻股在內的多隻生科股不會獲納入各項互聯互通相關指數，因而兩股意外可迎北水，刺激兩隻股份今日股價抽升。

信達及百濟神州今早分別升近2成及1成，跑贏大市。

今次信達及百濟神州可迎北水令市場意外，由於早在8月28日恒指公司曾發通告，指出9隻獲納入恒生綜合指數的生物科技股，鑒於未能確定按港交所 （00388） 上市規則第18A章上市的生物科技公司是否符合互聯互通資格，將不會加入今日生效的互聯互通相關指數。意味着相關股份暫不能迎北水，名單包括信達及百濟神州。

信達百濟早已「搣B」 滬深交所不視為「B」字股

不過，據滬深交易所的於上周五收市後公布的港股通調整單，當中包括了信達及百濟神州，令市場意外。據上交所通告，「B」字股何時可納入為港股通，仍有待滬港兩地交易所進一步協商，這反映上交所並不視信達及百濟神州為「B」字股之列。

事實上，雖然信達及百濟神州都是以上市規則第18A章上市的生物科技公司，不過上市後兩隻股份都開始錄得收益，兩股份都先後除去股份名後的「B」字標印，反映不需再作風險提示，並反映股份現已符合上市規則第8.05（3）條項下的市值及收益測試要求。

信達及百濟神州先後獲港交所批准去「B」字標記，反映股份業務已達一定規模，並不再屬上市規則第18A章內條件的公司。因而兩者與其他仍帶「B」字的生科股的風險級數不同。自從港交所推上市新規，由2018年以來共有20隻新股以生物科技股形式上市，至今除了信達及百濟神州，還有君實生物 （01877） ，共有3隻生科股已搣甩「B」字。

 

 

相關文章：信達「搣甩」B字 本港生科股市場入直路
              君實生物「搣甩」B字　周三起生效

能否入港股通現混亂 生科股股價波動  

今次信達及百濟神州能否入港股通名單出現了混亂，令股份前後出現波動，早前失落入迎北水名單，令相關生科股普遍下挫，信達及百濟神州亦回調。其後「意外」獲納入名單，今日兩者又急彈。對於下次港股通名單調整，雙方相關機構宜加強溝通，避免引發股價波動。

由於股份獲納入港股通，意味着可獲北水資金流入利好股價，部分股價迎北水後股價添動力，因而市場關注股份何時何時名單。一般而言，除了於中港兩地均有上市的股份，倘股份獲納入恒指綜合指數，即被視為獲納入港股通第一步，不過未必定會獲批，除了今次多隻「B」字被拒入港港通名單，早前亦有其他股份被拒。

小米 （01810） 及美團 （03690） 這兩隻港股首兩隻「同股不同權」股份，獲納入恒生綜合指數初期仍未能入港股通，直到兩地交易所有共識後，如去年10月底才獲「開錄燈」。至於來港第二上市的阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 及網易 （09999） ，則至今仍未能迎北水。

責任編輯：錢家鋒

百濟神州（06160） 信達生物（01801） 香港股票 港股通 互聯互通 生物科技股 同股不同權
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