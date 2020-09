【英國脫歐】約翰遜：無協議脫歐對英國或是好結果

英國脫歐後的貿易談判即將迎接關鍵時刻,英國首相約翰遜率先放狠話,揚言可能在未來數星期的新一輪談判中離場,並指無協議脫歐(no-deal exit)對英國可能是好結果,暗示不怕「攬炒」、跟歐盟一拍兩散。歐盟則批評英方未有認真看待談判。

英國脫歐首席談判代表弗羅斯特(David Frost)和歐盟談判代表巴尼耶(Michel Barnier)預定周二(8日)在倫敦碰面,展開第8輪談判。

約翰遜(Boris Johnson)將於當地周一就談判發表演說,根據提前發放的演講辭,他要求這份脫歐後貿易協議必須在預定10月15日舉行的歐盟峰會上成事。

約翰遜又提到:

「假如我們不能取得共識,那麼我預視(跟歐盟之間)將不會自由貿易協議。」

(If we can’t agree by then, then I do not see that there will be a free trade agreement between us.)