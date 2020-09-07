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【英國脫歐】約翰遜：無協議脫歐對英國或是好結果

環球政治 13:08 2020/09/07

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英國脫歐後的貿易談判即將迎接關鍵時刻，英國首相約翰遜率先放狠話，揚言可能在未來數星期的新一輪談判中離場，並指無協議脫歐（no-deal exit）對英國可能是好結果，暗示不怕「攬炒」、跟歐盟一拍兩散。歐盟則批評英方未有認真看待談判。

【英國脫歐】歐盟料難達成貿易協議 英國指控對方阻撓：【下一頁】

【英國疫情】英政府徹底「脫歐」拒加入歐盟疫苗計劃：【下一頁】

英國脫歐首席談判代表弗羅斯特（David Frost）和歐盟談判代表巴尼耶（Michel Barnier）預定周二（8日）在倫敦碰面，展開第8輪談判。

約翰遜（Boris Johnson）將於當地周一就談判發表演說，根據提前發放的演講辭，他要求這份脫歐後貿易協議必須在預定10月15日舉行的歐盟峰會上成事。

約翰遜又提到：

「假如我們不能取得共識，那麼我預視（跟歐盟之間）將不會自由貿易協議。」
（If we can’t agree by then, then I do not see that there will be a free trade agreement between us.）

他續指，除非歐盟談判代表準備重新考慮他們的現有立場，才有可能達成協議。他又強調，即使英國無法跟歐盟達成協議，英國仍會繁榮昌盛。

英歐近期談判並不順利，巴尼耶上周曾公開表示，談判缺乏令他感到憂慮和失望，英方未有展現建設性的態度。

英歐談判的主要障礙有二，一是准許歐盟漁船到英國水域作業，二是對特定行業的國家補貼。但英方認為，歐盟與其他國家簽署的自由貿易協議，例如加拿大，也沒有相關條款，因此產生爭拗。

【英國脫歐】巴尼耶：10月英歐達成協議「關鍵時刻」：【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

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