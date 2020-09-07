【高層變動】港交所委任新首席風險總監　現任總監、前CFO紀利恆退任

▲ 港交所前財務總監、現任風險總監紀利恆(圖)將於明年首季離任，港交所最新公布新人選。(程志遠攝)

港交所 （00388） 再有高層變動，港交所新委任瑞信亞太區風險總監魏立德（Richard Wise）為集團首席風險總監，將於今年11月履新，向港交所行政總裁李小加匯報，並加入港交所核心高層的管理委員會。現任集團風險總監、前集團財務總監紀利恆就確認將退任，會留任至2021年首季，確保交接順利。

港交所表示，魏立德轉職港交所後，會從新加坡遷移至香港擔任新職。魏立德將負責監督集團的風險管理職能，包括集團信用及量化金融分析、集團網絡及科技風險管理，以及企業風險管理。

魏立德曾在倫敦、東京、紐約和新加坡等地金融市場工作近30年，近20年主要從事風險管理高層職位，包括在紐約摩根大通擔任市場風險管理環球主管及摩根大通證券擔任風險總監。魏立德曾於倫敦從事股本證券衍生工具及定息產品交易，持有劍橋大學數學（一級榮譽）雙學士學位。

李小加稱，紀利恆今年初轉任集團風險總監時，已向他表示有意退任，但會在公司覓得接任人選前，全力協助管理集團風險方面的工作。李小加讚揚，紀利恆的領導能力和專業識見為集團貢獻良多，代表集團表示謝意。

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編輯：麥德銘