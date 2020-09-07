  • 31°C
香港時間 : 2020907日 (一) 13:17
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【高層變動】港交所委任新首席風險總監　現任總監、前CFO紀利恆退任

即市財經 12:54 2020/09/07

分享：

港交所前財務總監、現任風險總監紀利恆(圖)將於明年首季離任，港交所最新公布新人選。(程志遠攝)

港交所 （00388） 再有高層變動，港交所新委任瑞信亞太區風險總監魏立德（Richard Wise）為集團首席風險總監，將於今年11月履新，向港交所行政總裁李小加匯報，並加入港交所核心高層的管理委員會。現任集團風險總監、前集團財務總監紀利恆就確認將退任，會留任至2021年首季，確保交接順利。

港交所表示，魏立德轉職港交所後，會從新加坡遷移至香港擔任新職。魏立德將負責監督集團的風險管理職能，包括集團信用及量化金融分析、集團網絡及科技風險管理，以及企業風險管理。  

魏立德曾在倫敦、東京、紐約和新加坡等地金融市場工作近30年，近20年主要從事風險管理高層職位，包括在紐約摩根大通擔任市場風險管理環球主管及摩根大通證券擔任風險總監。魏立德曾於倫敦從事股本證券衍生工具及定息產品交易，持有劍橋大學數學（一級榮譽）雙學士學位。

李小加稱，紀利恆今年初轉任集團風險總監時，已向他表示有意退任，但會在公司覓得接任人選前，全力協助管理集團風險方面的工作。李小加讚揚，紀利恆的領導能力和專業識見為集團貢獻良多，代表集團表示謝意。

相關文章：

港交所前高層史琳過檔加密貨幣公司　團隊半數曾任職港交所

港交所換併購倫交所主將 戰略策劃主管霍炳光轉職至LME

【李小加退任】李小加明年10月離港交所　「生命中最興奮和有意義的十年」（第二版）

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：麥德銘

香港股票 香港交易所（00388） 李小加 香港交易及結算所有限公司

上一篇文章

信達百濟終入港股通 已搣「B牌」能否迎北水一度混亂

下一篇文章

【石Sir午市閒談】滙豐、吉利、江西銅業、港交所、小米及阿里最新部署（立即觀看）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【趣話財經】農夫山泉上市熱爆　細數今年新股凍資王表現（iMoney專題）
【趣話財經】農夫山泉上市熱爆　細數今年新股凍資王表現（iMoney專題）
【iPhone12】消息指蘋果周二發新聞稿　宣布新產品定發布會日期？
【iPhone12】消息指蘋果周二發新聞稿　宣布新產品定發布會日期？
【新股IPO】農夫山泉9633獲近71萬人認購　凍資6777億成凍資王、一手中籤率12%（附配發結果重點）
【新股IPO】農夫山泉9633獲近71萬人認購　凍資6777億成凍資王、一手中籤率12%（附配發結果重點）
【騰訊股價】騰訊微博宣布因業務調整 月底停止營運
【騰訊股價】騰訊微博宣布因業務調整 月底停止營運
【中芯國際】美國若制裁中芯影響有幾大？華為處境恐雪上加霜
【中芯國際】美國若制裁中芯影響有幾大？華為處境恐雪上加霜
【華為風暴】華為余承東：只做芯片設計是一個教訓 料手機Mate40秋季面世
【華為風暴】華為余承東：只做芯片設計是一個教訓 料手機Mate40秋季面世