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【Tesla股價】分析師︰Tesla股價只值50美元　可能是華爾街最危險的股票

即市財經 12:49 2020/09/07

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【Tesla股價】分析師︰Tesla股價只值50美元　可能是華爾街最危險的股票

早前熱炒的Tesla （特斯拉，美︰TSLA）近日股價出現調整，投資研究公司New Constructs行政總裁David Trainer表示，Tesla可能是華爾街最危險的股票，指Tesla的基本面根本不支持如此高的股價及估值。

David Trainer稱，無論想像出Tesla最美好的場景，未來10內生產3000萬輛汽車、進入保險業務，擁有與豐田同樣高的邊際利潤，即使一切成真，Tesla目前的股價仍意味著比這更大的利潤率。

他指，根據Tesla汽車平均售價計算，Tesla股價意味著40%至110%的市佔率。按目前5.7萬美元的平均售價，並假設其2030年銷量達到1090萬輛，Tesla才能實現42%的市佔率。

他表示，Tesla股價只值50美元，而非500美元。目前，特斯拉預測市盈率達159倍，認為這是一個有史以來最大的，並就要塌掉的紙牌屋。

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責任編輯︰梁浩碩

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla

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