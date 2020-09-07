【新股IPO】福祿首日孖展暫錄1.2億元　超購0.4倍（不斷更新）

▲ 福祿於9月7日至9月11日招股。

內地虛擬商品提供商福祿（新上市編號：02101）今日開始招股，截至下午12時30分，多家券商數據顯示，首日暫借出逾1.2億元孖展額，相當於超額認購近0.4倍；其中艾德證券佔5000萬元、富途佔4017萬元。

福祿控股計劃發售1億股，集資最多8.9億元，招股價介乎6.9元至8.9元，一手（500股）入場費4495元，將於9月7日至9月11日（周一至周五）招股，預計9月18日掛牌，獨家保薦人為招銀。

是次公司引入多名基石投資者當中包括，中投中財（CICFH Entertainment Opportunity SPC）認購6200萬元、恒基集團 （00012） 主席李家傑旗下全資擁有的投資公司Successful Lotus認購約4650萬元、武漢光谷產業投資公司認購3364萬元、武漢百捷集團百度推廣服務認購約2325萬元、完美世界認購100萬美元（約775萬港元），合共認購超過20%份額。

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內地虛擬商品提供商福祿今起招股入場費4495元 恒基李家傑有份擔任基投（第二版）

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編輯：謝卓榮