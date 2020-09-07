  • 30°C
香港時間 : 2020907日 (一) 18:47
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】福祿控股2101首日孖展暫錄132億元　超購147倍（不斷更新）

即市財經 17:47 2020/09/07

分享：

福祿控股於9月7日至9月11日招股，恒地主席李家傑為基石投資者之一。

福祿控股 （新上市編號：02101） 招股首日，截至下午5時45分，綜合多家券商數據顯示，福祿控股首日暫借出逾132億元孖展額，相當於超額認購逾147倍；其中輝立借出77億元，耀才借出25億元，玖富借出6.97億元、富途借出5.16億元、華盛借出2.5億元。福祿控股計劃發售1億股，集資最多8.9億元，招股價介乎6.9元至8.9元，一手（500股）入場費4495元，將於9月7日至9月11日（周一至周五）招股，預計9月18日掛牌，獨家保薦人為招銀。

是次公司引入多名基石投資者當中包括，中投中財（CICFH Entertainment Opportunity SPC）認購6200萬元、恒基地產  （00012）  主席李家傑旗下全資擁有的投資公司Successful Lotus認購約4650萬元、武漢光谷產業投資公司認購3364萬元、武漢百捷集團百度推廣服務認購約2325萬元、完美世界認購100萬美元（約775萬港元），合共認購超過20%份額。

中國最大第三方虛擬商品及服務企業 - 福祿控股現正公開招股 - 網上白表申請 www.eipo.com.hk

福祿控股資料，請看【下一頁】

相關文章：

農夫山泉9633獲近71萬人認購　凍資6777億成凍資王、一手中籤率12%（附配發結果重點）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：謝卓榮

香港股票 福祿控股（02101） IPO 李家傑 恒基地產（00012） 農夫山泉（09633）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】農夫山泉9633暗盤曾倍升　一手帳面最多賺6700元（不斷更新）
【新股IPO】農夫山泉9633暗盤曾倍升　一手帳面最多賺6700元（不斷更新）
【新股IPO】農夫山泉暗盤追揸沽攻略　升幾多先考慮「食糊」？
【新股IPO】農夫山泉暗盤追揸沽攻略　升幾多先考慮「食糊」？
【iPhone12】消息指蘋果周二發新聞稿　宣布新產品定發布會日期？
【iPhone12】消息指蘋果周二發新聞稿　宣布新產品定發布會日期？
【新股IPO】農夫山泉9633獲近71萬人認購　凍資6777億成凍資王、一手中籤率12%（附配發結果重點）
【新股IPO】農夫山泉9633獲近71萬人認購　凍資6777億成凍資王、一手中籤率12%（附配發結果重點）
【騰訊股價】騰訊微博宣布因業務調整 月底停止營運
【騰訊股價】騰訊微博宣布因業務調整 月底停止營運
【中芯國際】美國若制裁中芯影響有幾大？華為處境恐雪上加霜
【中芯國際】美國若制裁中芯影響有幾大？華為處境恐雪上加霜