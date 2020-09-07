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【新股IPO】福祿控股2101首日孖展暫錄1.2億元　輕微超購（不斷更新）

即市財經 12:49 2020/09/07

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福祿於9月7日至9月11日招股。

福祿控股 （新上市編號：02101） 招股首日，截至下午12時30分，多家券商數據顯示，福祿控股首日暫借出逾1.2億元孖展額，相當於超額認購近0.4倍；其中艾德證券佔5000萬元、富途佔4017萬元。福祿控股計劃發售1億股，集資最多8.9億元，招股價介乎6.9元至8.9元，一手（500股）入場費4495元，將於9月7日至9月11日（周一至周五）招股，預計9月18日掛牌，獨家保薦人為招銀。

是次公司引入多名基石投資者當中包括，中投中財（CICFH Entertainment Opportunity SPC）認購6200萬元、恒基集團  （00012）  主席李家傑旗下全資擁有的投資公司Successful Lotus認購約4650萬元、武漢光谷產業投資公司認購3364萬元、武漢百捷集團百度推廣服務認購約2325萬元、完美世界認購100萬美元（約775萬港元），合共認購超過20%份額。

中國最大第三方虛擬商品及服務企業 - 福祿控股現正公開招股 - 網上白表申請 www.eipo.com.hk

福祿控股資料，請看【下一頁】

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編輯：謝卓榮

香港股票 福祿控股（02101） 農夫山泉（09633） IPO
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