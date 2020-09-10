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【新股IPO】福祿控股2101孖展錄388億元　超購435倍、國際配售提早截飛（不斷更新）

即市財經 18:41 2020/09/10

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福祿控股於9月7日至9月11日招股，恒地主席李家傑為基石投資者之一。

福祿控股 （新上市編號：02101） 第4日招股，周五才截止招股，綜合多家券商數據顯示，福祿控股孖展錄得388億元，相當於超額認購435倍；其中耀才借出105億元、輝立借出102億元，信誠借出39億元、富途36.8億元、大華繼顯借出22億元、華盛借出12億元等。外電報道指，福祿國際配售提早截飛，公開發售認購時間維持不變。　

福祿控股計劃發售1億股，集資最多8.9億元，招股價介乎6.9元至8.9元，一手（500股）入場費4495元，9月7日至9月11日（周一至周五）招股，預計9月18日掛牌，獨家保薦人為招銀。

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福祿控股招股書重點，詳情可看圖

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是次公司引入多名基石投資者當中包括，中投中財（CICFH Entertainment Opportunity SPC）認購6200萬元、恒基地產  （00012）  主席李家傑旗下全資擁有的投資公司Successful Lotus認購約4650萬元、武漢光谷產業投資公司認購3364萬元、武漢百捷集團百度推廣服務認購約2325萬元、完美世界認購100萬美元（約775萬港元），合共認購超過20%份額。

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編輯：謝卓榮

香港股票 福祿控股（02101） IPO 李家傑 恒基地產（00012） 農夫山泉（09633）

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