【新股IPO】福祿控股2101孖展暫錄271億元　超購303倍（不斷更新）

▲ 福祿控股於9月7日至9月11日招股，恒地主席李家傑為基石投資者之一。

福祿控股 （新上市編號：02101） 第3日招股，截至16時，綜合多家券商數據顯示，福祿控股暫錄得逾271億元孖展，相當於超額認購303.5倍；其中輝立借出90億元，耀才借出50億元、富途25億元、信誠借出29億元、大華繼顯借出20億元、華盛借出11億元、USMART借出5.55億、其他券商合共借出20.5億。福祿控股計劃發售1億股，集資最多8.9億元，招股價介乎6.9元至8.9元，一手（500股）入場費4495元，將於9月7日至9月11日（周一至周五）招股，預計9月18日掛牌，獨家保薦人為招銀。

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是次公司引入多名基石投資者當中包括，中投中財（CICFH Entertainment Opportunity SPC）認購6200萬元、恒基地產 （00012） 主席李家傑旗下全資擁有的投資公司Successful Lotus認購約4650萬元、武漢光谷產業投資公司認購3364萬元、武漢百捷集團百度推廣服務認購約2325萬元、完美世界認購100萬美元（約775萬港元），合共認購超過20%份額。

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編輯：謝卓榮