▲ 【英國疫情】確診飆3000宗 較前一日多近7成

新型冠狀病毒疫情肆虐英國，英國疫情急速反彈，周日當地新增確診人數，達到近3000人，較前一日不足2000宗大增，是5月以來最多。英國疫情惡化，倘再出現4月高峰期規模的大爆發，醫院勢難以應付。

英國政府數據顯示，當地周日新增2988宗新冠肺炎確診個案，較周六的1813宗急增1175宗或65%，並是5月22日以來最嚴峻一日，而中招人士以年輕人為主。政府十分關注，歐洲經驗顯示，年輕人會將病毒擴至其他年齡層，令整體社會疫情惡化。

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衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）稱不論任何年齡，亦要盡自己的責任，遵守社交距離。他強調除了患者自身病情，更重要是會傳染他人，籲年輕人不要將病毒傳染祖父母。

倫敦大學學院（University College London）教授Christina Pagel形容，確診人數增長巨大（massive jump）。她稱：「看到這樣數據，不可能有信心事情正朝正確方向發展。」

當地疫情惡化，但政府的檢測速度卻跟不上，英國不少民眾由於所住地區的檢測中心爆棚，被迫出遠門到100英里外的地方進行病毒檢測，難免增加傳播風險。

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若疫情無法受控，英國或再次出現4月的大規模爆發，英國公營醫療系統將難以應付。《衛報》報道，按過往冬季英國公立醫院使用情況推算，即使疫情只是重上5月封城初期水平，亦有多間醫院爆煲。

責任編輯：林建忠

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