  • 31°C
香港時間 : 2020907日 (一) 13:17
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【英國疫情】確診飆3000宗 較前一日多近7成

環球社會熱點 12:43 2020/09/07

分享：

【英國疫情】確診飆3000宗 較前一日多近7成

新型冠狀病毒疫情肆虐英國，英國疫情急速反彈，周日當地新增確診人數，達到近3000人，較前一日不足2000宗大增，是5月以來最多。英國疫情惡化，倘再出現4月高峰期規模的大爆發，醫院勢難以應付。

英國政府數據顯示，當地周日新增2988宗新冠肺炎確診個案，較周六的1813宗急增1175宗或65%，並是5月22日以來最嚴峻一日，而中招人士以年輕人為主。政府十分關注，歐洲經驗顯示，年輕人會將病毒擴至其他年齡層，令整體社會疫情惡化。

【英國疫情】逾1000名醫生擬辭職 不滿人工太低【下一頁】

【新冠疫苗】多間藥廠確保安全為先 不趕在美國大選前推出【下一頁】

衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）稱不論任何年齡，亦要盡自己的責任，遵守社交距離。他強調除了患者自身病情，更重要是會傳染他人，籲年輕人不要將病毒傳染祖父母。

倫敦大學學院（University College London）教授Christina Pagel形容，確診人數增長巨大（massive jump）。她稱：「看到這樣數據，不可能有信心事情正朝正確方向發展。」

當地疫情惡化，但政府的檢測速度卻跟不上，英國不少民眾由於所住地區的檢測中心爆棚，被迫出遠門到100英里外的地方進行病毒檢測，難免增加傳播風險。

【俄羅斯疫苗】醫生教師優先獲疫苗 工會籲抵制接種【下一頁】

【英國疫情】約翰遜被指與50議員開會 涉違限聚令【下一頁】

若疫情無法受控，英國或再次出現4月的大規模爆發，英國公營醫療系統將難以應付。《衛報》報道，按過往冬季英國公立醫院使用情況推算，即使疫情只是重上5月封城初期水平，亦有多間醫院爆煲。

責任編輯：林建忠

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

相關文章

【新冠疫苗】澳洲：明年1月將收到首批牛津大學疫苗
今日
【新冠疫苗】澳洲：明年1月將收到首批牛津大學疫苗
【新冠疫苗】Moderna已招募7成志願者 作最終人體測試
2020/09/06
【新冠疫苗】Moderna已招募7成志願者 作最終人體測試
【俄羅斯疫苗】醫生教師優先獲疫苗 工會籲抵制接種
今日
【俄羅斯疫苗】醫生教師優先獲疫苗 工會籲抵制接種
【南韓疫情】防疫措施延長一周 禁堂食擴至刨冰店
2020/09/06
【南韓疫情】防疫措施延長一周 禁堂食擴至刨冰店
【英國疫情】逾1000名醫生擬辭職 不滿人工太低
今日
【英國疫情】逾1000名醫生擬辭職 不滿人工太低
疫情 傳染病 英國 倫敦 冠狀病毒 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月07日 時間13:00）

下一篇文章

【美國示威】「連呼吸都痛」被警射7槍致癱黑人首開腔
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月07日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月07日 時間13:00）
【移民澳洲】政府公布17個優先移民職業 醫護最渴市
【移民澳洲】政府公布17個優先移民職業 醫護最渴市
【移民澳洲】澳洲欲搶香港商界人才 成立「突擊隊」招攬
【移民澳洲】澳洲欲搶香港商界人才 成立「突擊隊」招攬
【美國大選】拉登姪女：只有特朗普能阻止另一場911
【美國大選】拉登姪女：只有特朗普能阻止另一場911
【BNO移民】英國樓價8月創新高 或因免印花稅
【BNO移民】英國樓價8月創新高 或因免印花稅
【美國疫情】年底恐41萬人死 增近3倍因戴口罩人數減
【美國疫情】年底恐41萬人死 增近3倍因戴口罩人數減