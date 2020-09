【美國示威】被警射7槍致癱黑人：連呼吸都痛

美國示威愈演愈烈之際,上月遭警察射7槍致癱的非裔男子布萊克(Jacob Blake)在受傷後首度開腔,形容自己每時每刻只感到痛楚,就連呼吸、睡覺都感到痛楚。布萊克呼籲非裔人士團結,改變現時的處境。

布萊克透過律師在社交平台Twitter發布影片,此影片在Twitter觀看次數破40萬。

穿著病患服的布萊克躺在病床上表示:

「每個24小時都會感到痛苦,除了痛楚也沒有其他。呼吸會痛、睡覺會痛、左右移動會痛,吃飯會痛。」

(Every 24 hours it's pain, nothing but pain. It hurts to breathe, it hurts to sleep, it hurts to move from side to side, it hurts to eat.)

布萊克又指:

「你的生命,不只是你的生命,你在生命所用作行走的腿,都可能會像我一樣遭奪走。」

(Your life, and not only just your life, your legs - something that you need to move around and forward in life - can be taken from you like this, man.)

布萊克呼籲民眾團結一致,扭轉現時的處境,又指在過去已浪費太多時間。

