【美國示威】「連呼吸都痛」被警射7槍致癱黑人首開腔

▲ 上月遭警察射7槍致癱的非裔男子布萊克（Jacob Blake）在受傷後首度開腔。

美國示威愈演愈烈之際，上月遭警察射7槍致癱的非裔男子布萊克（Jacob Blake）在受傷後首度開腔，形容自己每時每刻只感到痛楚，就連呼吸、睡覺都感到痛楚。布萊克呼籲非裔人士團結，改變現時的處境。

布萊克透過律師在社交平台Twitter發布影片，此影片在Twitter觀看次數破40萬。

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穿著病患服的布萊克躺在病床上表示：

「每個24小時都會感到痛苦，除了痛楚也沒有其他。呼吸會痛、睡覺會痛、左右移動會痛，吃飯會痛。」

(Every 24 hours it's pain, nothing but pain. It hurts to breathe, it hurts to sleep, it hurts to move from side to side, it hurts to eat.)

布萊克又指：

「你的生命，不只是你的生命，你在生命所用作行走的腿，都可能會像我一樣遭奪走。」

（Your life, and not only just your life, your legs - something that you need to move around and forward in life - can be taken from you like this, man.）

布萊克呼籲民眾團結一致，扭轉現時的處境，又指在過去已浪費太多時間。

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責任編輯：林嘉莉