華為遭制裁　三星奪Verizon逾500億元5G合約

▲ 這是自三星幾年前決定投資網絡以來，奪得的最大合同之一。

華為遭美國封殺之際，三星坐享其成。外電報道，三星奪得威訊 （Verizon Communications） 價值66億美元（約512億港元）的美國5G解決方案合約。根據監管文件，該合約已在周五定稿，有效期為6月30日至2025年12月。

這是自三星幾年前決定投資網絡、與諾基亞和愛立信等全球公司競爭以來，奪得的最大合同之一。威訊發聲明指出，通過這份最新的長期戰略合同，將繼續突破5G創新的界限，以增強客戶的移動體驗。

華為遭美國封殺，華府同時努力令全球同盟將華為拒之門外，分析料這將提升三星在無綫行業的市場份額。三星是全球最大的存儲晶片和電子產品製造商，一直致力擴大其在5G設備市場的市場份額，並已投資在6G移動網絡。

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編輯：吳敏芳