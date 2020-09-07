  • 31°C
香港時間 : 2020907日 (一) 12:42
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【日本新首相】石破茂動森宣傳疑違規即叫停 拜登也玩

環球政治 12:34 2020/09/07

分享：

【日本新首相】石破茂動森宣傳疑違規即叫停 拜登也玩

日本執政黨自民黨總裁選舉候選人、民間支持度最高的前防衛相石破茂，迅速叫停《動物森友會》（動森）的宣傳計劃。石破陣營計劃以這款火紅的電子遊戲，與民眾交流，藉此達到宣傳的目的。惟此舉被指違反遊戲發行商任天堂的規定，因遊戲「不得供政治或宗教內容」。

石破的競選團隊周日（6日）上午宣布，石破將在動森化身為「石破將」（Ishibachan）粉墨登場，石破的海報亦會出現在遊戲中。

菅義偉否認新政府屬臨時過渡 傳短期內提前大選：【下一頁】

菅義偉繼承安倍施政 欲解決北韓綁架日本人問題：【下一頁】

不少網民指出，任天堂的使用條款列明，禁止在遊戲中使用「包含政治主張的內容」。競選團隊當日下午發出聲明表示，為了確認沒有違規，團隊會暫停該宣傳計劃。

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的競選團隊已運用動森，建立了專屬小島，9月正式開放。在該小島，不難見到拜登的競選海報和標語，團隊發布的截圖也見到副手賀錦麗（Kamala Harris）的身影。

拉登姪女：只有特朗普能阻止另一場911：【下一頁】

博彩公司：特朗普勝算超拜登 賠率1賠1：【下一頁】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

拜登（Joe Biden）的競選團隊已運用動森建立了專屬小島。

責任編輯：鄧燕君

相關文章

【日本新首相】菅義偉否認新政府屬臨時過渡 傳短期內提前大選
2020/09/06
【日本新首相】菅義偉否認新政府屬臨時過渡 傳短期內提前大選
【美國大選】拉登姪女：只有特朗普能阻止另一場911
今日
【美國大選】拉登姪女：只有特朗普能阻止另一場911
特朗普被指稱一戰陣亡美軍為失敗者 強烈駁斥傳聞
2020/09/04
特朗普被指稱一戰陣亡美軍為失敗者 強烈駁斥傳聞
【美國大選】特朗普籲投兩次票 Twitter標示為誤導訊息
2020/09/05
【美國大選】特朗普籲投兩次票 Twitter標示為誤導訊息
【美國大選】FB大選前7天禁新政治廣告 將刪特朗普失實帖文
2020/09/04
【美國大選】FB大選前7天禁新政治廣告 將刪特朗普失實帖文
選舉 日本自由民主黨 日本 賀錦麗 拜登 美國 任天堂 遊戲

下一篇文章

網壇一哥祖高域擊球誤中司線員 被美網取消資格
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】拉登姪女：只有特朗普能阻止另一場911
【美國大選】拉登姪女：只有特朗普能阻止另一場911
【移民澳洲】澳洲欲搶香港商界人才 成立「突擊隊」招攬
【移民澳洲】澳洲欲搶香港商界人才 成立「突擊隊」招攬
【移民澳洲】政府公布17個優先移民職業 醫護最渴市
【移民澳洲】政府公布17個優先移民職業 醫護最渴市
新型冠狀肺炎全球疫情（09月07日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月07日 時間12:00）
【美國疫情】年底恐41萬人死 增近3倍因戴口罩人數減
【美國疫情】年底恐41萬人死 增近3倍因戴口罩人數減
【BNO移民】英國樓價8月創新高 或因免印花稅
【BNO移民】英國樓價8月創新高 或因免印花稅