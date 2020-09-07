▲ 【日本新首相】石破茂動森宣傳疑違規即叫停 拜登也玩

日本執政黨自民黨總裁選舉候選人、民間支持度最高的前防衛相石破茂，迅速叫停《動物森友會》（動森）的宣傳計劃。石破陣營計劃以這款火紅的電子遊戲，與民眾交流，藉此達到宣傳的目的。惟此舉被指違反遊戲發行商任天堂的規定，因遊戲「不得供政治或宗教內容」。

石破的競選團隊周日（6日）上午宣布，石破將在動森化身為「石破將」（Ishibachan）粉墨登場，石破的海報亦會出現在遊戲中。

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不少網民指出，任天堂的使用條款列明，禁止在遊戲中使用「包含政治主張的內容」。競選團隊當日下午發出聲明表示，為了確認沒有違規，團隊會暫停該宣傳計劃。

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的競選團隊已運用動森，建立了專屬小島，9月正式開放。在該小島，不難見到拜登的競選海報和標語，團隊發布的截圖也見到副手賀錦麗（Kamala Harris）的身影。

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▲ 拜登（Joe Biden）的競選團隊已運用動森建立了專屬小島。

責任編輯：鄧燕君