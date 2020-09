【宏觀中國】貿易順逆收窄　中國對美國進出口微降

中國海關總署公布的數據顯示,以人民幣計,8月份出口同比增長11.6%至1.65萬億元,進口下降0.5%至1.23萬億元,貿易順差人民幣4,165.9億元,同比增加74.4%。

與前值相比,出口進一步轉好,進口轉為下降,貿易順差有所收窄。此前7月份出口同比增長10.4%,進口增長1.6%,貿易順差4,422.3億元。

首8個月,出口同比增長0.8%至11.05萬億元,進口下降2.3%至9萬億元;貿易順差2.05萬億元,增加17.2%。

對東盟、歐盟和日本進出口呈增長,對美國進出口微降。首8個月,東盟為中國第一大貿易伙伴,貿易總值2.93萬億元,增長7%,佔貿易總值的14.6%;歐盟佔14%,至2.81萬億元;美國佔12.1%,中美貿易總值2.42萬億元,下降0.4%。

機電產品、紡織品和塑料製品等出口錄得增長,服裝出口則下降。首8個月,機電產品出口增長2.1%,其中自動數據處理設備及零部件增長8.4%,手機增長8.9%;包括口罩在內的紡織品增長37.8%至7,375.5億元。

記者:林衛