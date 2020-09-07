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【宏觀中國】貿易順逆收窄　中國對美國進出口微降

股樓投資 12:11 2020/09/07

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中國海關總署公布的數據顯示，以人民幣計，8月份出口同比增長11.6%至1.65萬億元，進口下降0.5%至1.23萬億元，貿易順差人民幣4,165.9億元，同比增加74.4%。

與前值相比，出口進一步轉好，進口轉為下降，貿易順差有所收窄。此前7月份出口同比增長10.4%，進口增長1.6%，貿易順差4,422.3億元。

首8個月，出口同比增長0.8%至11.05萬億元，進口下降2.3%至9萬億元；貿易順差2.05萬億元，增加17.2%。

對東盟、歐盟和日本進出口呈增長，對美國進出口微降。首8個月，東盟為中國第一大貿易伙伴，貿易總值2.93萬億元，增長7%，佔貿易總值的14.6%；歐盟佔14%，至2.81萬億元；美國佔12.1%，中美貿易總值2.42萬億元，下降0.4%。

機電產品、紡織品和塑料製品等出口錄得增長，服裝出口則下降。首8個月，機電產品出口增長2.1%，其中自動數據處理設備及零部件增長8.4%，手機增長8.9%；包括口罩在內的紡織品增長37.8%至7,375.5億元。

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記者：林衛

貿易 中國海關總署 中國 進出口 經濟

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