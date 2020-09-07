「日本馬雲」前澤友作炒股蝕逾3億元　直言後悔莫及

有「日本馬雲」之稱的日本網絡服裝巨頭ZOZOTOWN創辦人前澤友作，近日在推特以「深感後悔」為題發文，指自己被疫情帶來的市場波動蒙蔽雙眼，再加上不擅長短炒股票，目前已經損手約44億日圓（約3.2億港元）。

前澤友作在貼文中還寫道稱：「44億日圓能捐給多少人呢？我對此深感後悔。」不過他稱自己將會通過做生意，賺回這筆損失。

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根據彭博富豪指數，前澤友作身家今年減少2.15億美元，目前約為35億美元。

去年他曾宣布要通過電視真人騷，選擇女友一同進行繞月之旅，雖然隨後取消了該項計劃，但其曝光度因而大大提升，目前他仍計劃於2023年參加馬斯克（Elon Musk）旗下Space X的繞月計畫。

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編輯：李勝男