【禁用華為】中美相爭三星得利 三星奪Verizon逾六百億美元5G合約

美國政府近日傳出會向中芯國際（00981）提出禁運，而作為「第一滴血」的華為亦因列入美國貿易黑名單而開始受害。南韓三星電子與美國四大電信之一的Verizon(VZ.US) 簽下約 660 億美元的 5G 設備合約。

華為在5G、晶片等範圍也遭受打壓，現在的處境如何?【下一頁】

《韓聯社》周一 (7 日) 報導，三星與Verizon已簽訂合約，直至 2025 年 12 月前，三星將提供 包括5G技術在內的網絡通訊解決方案予Verizon。現時美國是全球最大的行動通訊市場，投資在相關基建的開支便佔全球的四分之一。除了美國外，目前三星受惠華為遭多國禁用的機會，拿下日本、加拿大、紐西蘭等國電訊公司的5G設備合約。

研究機構IHS Markit數據顯示，去年華為5G設備市佔率高達26.2%，瑞典的愛立信（Ericsson）及三星則緊隨其後，佔23.4%及23.3%。

美國政府近日以國家安全為由，向華為下達禁令。多名白宮官員更在出訪各國期間，說服對方不再使用華為，現時西方主要發達國家，如英國、日本、澳洲、紐西蘭、加拿大，而法國雖然不會禁用華為，但表明不鼓勵電訊商使用華為設備。《韓聯社》業界人士預料，三星5G設備於全球市佔率將會進一步提升。

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