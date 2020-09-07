【影院復甦】IMAX全球週末票房逾8600萬　電影《TENET天能》帶動銷情

▲ IMAX全球週末票房7600萬人民幣（約8621萬港元），創下IMAX史上最佳九月週末全球票房記錄 。(資料圖片)

在新冠肺炎疫情下，不少地方的也實施影院人流限制，卻無阻市民看電影意慾。由華納兄弟出品的《TENET天能》開畫繼續超越預期，隨著中國、美國和俄羅斯等市場陸續開畫，IMAX全球週末票房7600萬人民幣（約8621萬港元），創下IMAX史上最佳九月週末全球票房記錄 。

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IMAX中國票房表現尤其強勁，《TENET天能》在中國內地IMAX影院首週末開畫收3660萬人人民幣。在銀幕數僅占市場1%的情況下，IMAX票房占比卻達18%。除此之外，該部電影在北美的票房收入超預期達到約1930萬人民幣，儘管影院平均限流35%，而且包括紐約和洛杉磯在內一些主要市場的影院在持續關閉中。

IMAX Corporation首席執行官Rich Gelfond表示，一直希望並深信觀眾們很渴望在安全的情況下回歸影院，然而當這個願望真的變成現實。他認為，IMAX將繼續受益於全球票房增長勢頭，未來也將帶來強勁的荷里活和本土電影片單。

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責任編輯：蘇穎琪