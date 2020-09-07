【Tesla】分析師：Tesla是華爾街最危險股票　「股價只值50美元」

美國電動車廠Tesla股價近日略有回調，上周五收市報418.3美元，不過該公司今年來股價飆升，年內仍錄得逾4倍升幅。據外媒報道，有分析師警告稱Tesla幾乎是華爾街最危險的股票，股價只值50美元。

根據CNBC報導，New Constructs首席執行官David Trainer表示，Tesla或是華爾街最危險的股票，他認為該公司的基本面已經脫離其估值和股價，並直言Tesla實際價值是50美元。

Trainer稱，Tesla在未來十年內或有望生產3,000萬輛車，並成功踏足保險業，利潤可與豐田（JPY）媲美，「即使一切都是真的，Tesla的股價仍意味著其盈利必須更高」，現時Tesla的預期市盈率高達159倍。

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他又指，依照汽車平均售價來看，其股價意味著40%至110%的市佔率，而Tesla目前的汽車平均售價為5.7萬美元，這意味假設2030年Tesla銷量達1,090萬輛，市佔率才能達到42%。Trainer形容，這是有史以來最大的「紙牌屋」之一，且這個紙牌屋正搖搖欲墜。

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編輯：李勝男