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【華為風暴】華為「末代旗艦」Mate40出貨訂單傳下調3成 華為電視削近4成（第二版）

即市財經 15:03 2020/09/07

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華為未如預期在IFA發布新旗艦晶片，「末代旗艦手機」Mate40出貨訂單引起新傳聞「

美國針對華為的新一輪禁令9月15日生效，華為未如預期在德國IFA2000發布新一代旗艦晶片「麒麟9000」，市場對被視為美國禁令下的華為末代旗艦智能手機Mate40傳聞日增。台灣傳媒引述不具名供應鏈消息，華為近期通知下修Mate 40出貨，砍單幅度達30%。報道續指，供應鏈評估由於華為晶片供應遭美國「斷供」，下調幅度或會更大。

據工信部消息，華為年內將發布4款Mate 40系列手機，包括Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro+和Mate 40保時捷限定版。有業內分析員指，華為「麒麟9000」備貨量達1000萬片左右，約可支撐半年時間。

台積電等供應商因應美國禁令，早已暗示9月15日後難再供應華為。台灣傳媒DigiTimes指，供應鏈稱華為已下修Mate 40的出貨量，估計Mate 40 若可正常出貨，應可售2000萬台，料砍單3成相當於減少500萬至600萬台。

報道形容，由於Mate 40是華為首波回應晶片斷鏈的作品，有關消息料將加深市場猜測華為日後將淡出智能手機，而華為供應鏈的零件商要重新獲其他廠商認證、批出訂單需時，有機會導致智能手機供應鏈重新洗牌。

另外Digitimes也報道，由於外界打壓力度持續加強，亦影響其除智能手機以外的其他業務部門，華為已經將用於電視生產的零部件訂單減少了30%至40%。報道提及，由於無法獲得足夠的電視生產用相關半導體元件供應，華為被迫削減電視元件訂單，而如果半導體晶元供應的問題不能較好解決，華為的電視業務在2021年仍將面臨不確定性。

（第二版新增華為電視內容）

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編輯：麥德銘

經濟 華為 台積電 保時捷 Mate 晶片 智能手機
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