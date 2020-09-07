【港股通新貴】永升生活服務今入港股通 憧憬併購可看20元

港股通股票名單改動今日起生效，其中一隻今日被納入港股通的是物管股永升生活服務(01995)。甫入港股通，永升今日立即炒上，一度高見18.06元創上市新高，截至中午，該股報16.92元大升3%。

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該早前，永升生活公布截至今年6月中期業績。期內收入13.4億元（人民幣．下同）按年升90％，同期純利則按年大升89%至1.7億, 延續強勁增長勢頭。截至上半年，公司合約建築面積約為1.43萬億平方米，比去年底增加29.2%；在管建築面積約7717萬平方米，按年增57％。有關增長由母公司旭輝(00884)所提供項目,和第三方合作，以及對外併購所帶動。

花旗近日亦發表報告表示，中國物業管理公司上半年收入整體好於預期，未來五年國內消費和城市服務業的增長將帶來新動力，並將其所追蹤的公司盈利提高8至9%，當中看好永升生活。花旗指，上半年高頻率和低支出的家政服務、社區增值服務占總收入13％，預計該細分市場至2022年的複合年成增率將達到50％，目前行業估值按照未來三年實現盈利複合年增長率36％的增速來看是合理的，並料行業將受惠於新的第三方建築面積合同及非住宅項目的擴充；另外，城市服務行業預期到2023年後，其收入可能佔基本服務收入的30％至100％。由此推測，永升業務可繼續受惠於行業的上升周期，盈利能見度下為股價續創上升空間。

若看好永升，可待其回抵16.5港元時吸納，目標價看約兩成回報即20港元，止蝕價則可設於15港元。

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