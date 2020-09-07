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《環時》質疑Tesla性能、品質 內地屢出車禍

環球社會熱點 11:29 2020/09/07

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《環時》質疑Tesla性能、品質 內地屢出車禍

美國車廠Tesla（美：Tesla）生產的電動車周六在內地發生嚴重車禍，造成2死6傷，成為內地輿論焦點。內地官方《環球時報》報道，事件令不少中國民眾擔心Tesla車輛品質有問題。

事發周六，1輛Tesla房車在四川南充市懷疑失控，撞向多輛車及途人，造成2死6傷，警方調查後排除醉駕或藥駕可能性。

車禍片段連結

【美國疫情】Tesla堅持復工 傳逾百員工感染、過千人高危【下一頁】

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《環時》報道，車禍引中國網民熱議，部分人質疑是Tesla的自動剎車及智能駕駛功能的效用。《環時》指Tesla未有回應查詢。

《環時》報道特別指出，Tesla的車輛近月發生多宗事故，如在8月17日，浙江有Tesla Model 3房車失控，突然自行加速，司機稱剎車系統失靈，被迫高速在公路上左閃右避；另外，5月在杭州亦有Tesla電動車發生類似的無故加速事件。

股價狂飆的Tesla，近年積極開拓內地市場，在內地降價出售，爭取市佔率，有分析師預計，到了2022年，內地銷量或佔Tesla全球銷量的40%。

Nikola氫電池車市值超福特 與Tesla電動車有何分別【下一頁】

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責任編輯：林建忠

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