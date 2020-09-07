【騰訊700】騰訊領投英國「複製環境」平台SenSat  A輪融資1000萬美元

專攻地理空間技術，把現實空間「譒譯」成AI（人工智能）能懂的英國初創公司SenSat，近日A輪融資獲1000萬美元，是次融資由騰訊（00700)領頭，其他投資者包括俄羅斯Sistema Venture Capital。

SenSat成立於2015年，其技術將現實空間數碼化，透過各種裝置如無人機、可穿戴式測量儀器、感應器、人造衛星等收集空間數據，將立體的現實空間「譒譯」 成AI就能了解的數據，凡需要空間數據運作的行業如建築、礦場、能源設施等可採用。現時該公司是英國最大的無人機環境數據供應商。

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SenSat創辦人Harry Atkinson 及James Dean，後者是公司CEO，他指公司目標是將現實世界「譒譯」讓AI（人工智能）了解的環境空間。日後就可以利用AI解決各種環境有關的問題，最先應用該技術是基礎建設相關的公司。現時SenSat已完成英國17個城巿的「譒譯」工作，有望成為最大的環境數據供應商。

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