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【新股IPO】農夫山泉9633招股結果  超購約1147倍凍資6777億  一手中籤率12%

股樓投資 12:14 2020/09/07

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農夫山泉 （新上市編號：09633） 將於明日掛牌，今日公布認購結果，錄得凍結資金6777億元，超額認購1147.3倍，成為史上最大凍資王。

至於中籤率為12%，較上周市傳的4.5%為高，不過也要認購150手方能穩獲一手，則為早前所指的抽100手才能獲1手多。如今有21.55萬人僅認購一手，當中僅約2.59萬人有份。

農夫山泉9633明截飛　專家教你抽唔到點算好，想知詳情請按：下一頁

該股以招股上限21.5元定價，發售逾3.88億股，集資最多約83億元；以一手200股計，入場費約4343元，中金和摩根士丹利為農夫山泉的聯席保薦人。

螞蟻集團已遞交A+H上市申請　史上最大IPO蓄勢待發，想知詳情請按：下一頁

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記者：張以正

 

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