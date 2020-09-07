【螞蟻IPO】螞蟻集團「借唄」、「花唄」據報受制民間借貸利率上限（第二版）

▲ 截至6月底，螞蟻集團與約100家銀行合作開展業務；平台促成的消費信貸餘額逾1.7萬億元（人民幣‧下同），小微信貸餘額為4,217億元。

中國最新出台的借貸利率監管政策，螞蟻集團或受影響。外電引述消息人士報道，最高人民法院上月發布的民間借貸利率上限規定，也適用於小額貸款公司及助貸平台等類機構，其中包括螞蟻集團，意味著螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）最大的收入來源----包括「借唄」、「花唄」產品以及小微企業助貸業務等的微貸業務有機會受影響。

螞蟻微貸業務主要服務消費信貸及小微經營者信貸需求，金融機構基於平台促成的信貸規模，向螞蟻支付技術服務費。該業務對應支付寶的消費信貸產品「花唄」、「借唄」，消費者可用於日常消費。

根據最高人民法院規定，民間借貸利率不得超過同期LPR的四倍水平，按當前利率計算為15.4%，文件內容不適用於持牌金融機構，但並未明確這一上限是否適用於螞蟻集團等金融科技企業。

不過據了解，現時螞蟻集團微貸業務日利率約0.02%至0.04%，意味年利率最高約14.6%，並未超越上限規定。同時內地政府現時致力刺激內需，低利率的小微借貸業務符合政府擴內需促消費的政策方向。

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根據螞蟻集團招股說明書申報稿披露的數據，截至6月底，螞蟻集團與約100家銀行合作開展業務；平台促成的消費信貸餘額逾1.7萬億元（人民幣‧下同），小微信貸餘額為4,217億元。

招股書並顯示，只有2%的借貸體現在螞蟻的資產負債表上，剩下的均是由銀行提供資金或者通過資產證券化轉讓。招股書還稱，與阿里合作的銀行包括大型商業銀行和政策性銀行。

面對線上支付市場日益激烈的競爭，螞蟻集團的貸款業務已成為其最大的收入來源。今年首6個月，其微貸科技平台實現收入約286億元，同比成長約59%，佔集團總收入近40%。這成為螞蟻集團即將進行的IPO中尋求2250億美元估值的基礎。

（第二版新增螞蟻微貸業務年利率相關資料）

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編輯：吳敏芳