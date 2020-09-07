  • 28°C
香港時間 : 2020907日 (一) 11:45
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠疫苗】澳洲：明年1月將收到首批牛津大學疫苗

環球社會熱點 11:27 2020/09/07

分享：

【新冠疫苗】澳洲：明年1月將收到首批牛津大學疫苗

澳洲的新冠肺炎新症跌至10周低，同時亦迎來疫苗的好消息。澳洲莫里森表示，澳洲將在明年1月收到首批由英國牛津大學與阿斯利康（AstraZeneca）共同研發的疫苗。澳洲藥廠CSL稱，如果該疫苗成功研發，藥廠會負責生產。

莫里森（Scott Morrison）指，政府已經與CSL 達成協議，CSL同意生產2款疫苗，分別是阿斯利康研發的疫苗，以及CSL與昆士蘭大學研發的。澳洲將在2021年1月和2月收到380萬劑阿斯利康疫苗。

Moderna已招募7成志願者 作最終人體測試：【下一頁】

俄羅斯醫生教師優先獲疫苗 工會籲抵制接種：【下一頁】

莫里森續稱，如果CSL也成功研發出疫苗，澳洲政府也會購買。惟CSL疫苗於今年年底才展開第二階段臨床試驗，疫苗最早要等到2021年中才面世。他透露，如果兩款潛在疫苗都通過臨床試驗，澳洲將花17億澳元購買，合共近8500萬劑。

莫里森上月已宣布會購入阿斯利康疫苗，並由CSL生產。但不久之後，CSL明言會優先生產自已研發的疫苗，當時外界質疑，CSL能否具同時生產阿斯利康疫苗的能力。CSL周一發聲明稱，預計生產約300萬劑阿斯利康疫苗，政府會資助生產。

多間藥廠確保安全為先 不趕在美國大選前推出疫苗：【下一頁】

俄羅斯疫苗測試報告首刊《刺針》 參與者全產生抗體：【下一頁】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

責任編輯：鄧燕君

相關文章

【新冠疫苗】Moderna已招募7成志願者 作最終人體測試
2020/09/06
【新冠疫苗】Moderna已招募7成志願者 作最終人體測試
【俄羅斯疫苗】醫生教師優先獲疫苗 工會籲抵制接種
今日
【俄羅斯疫苗】醫生教師優先獲疫苗 工會籲抵制接種
【新冠疫苗】多間藥廠確保安全為先 不趕在美國大選前推出
2020/09/06
【新冠疫苗】多間藥廠確保安全為先 不趕在美國大選前推出
【俄羅斯疫苗】測試報告首刊《刺針》 參與者全產生抗體
2020/09/05
【俄羅斯疫苗】測試報告首刊《刺針》 參與者全產生抗體
【新冠疫苗】世衛料明年中才可廣泛接種 現無疫苗達標
2020/09/05
【新冠疫苗】世衛料明年中才可廣泛接種 現無疫苗達標
疫情 疫苗 莫里森 澳洲 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

上一篇文章

《環時》質疑Tesla性能、品質 內地屢出車禍

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月07日 時間11:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO移民】英國樓價8月創新高 或因免印花稅
【BNO移民】英國樓價8月創新高 或因免印花稅
【美國疫情】年底恐41萬人死 增近3倍因戴口罩人數減
【美國疫情】年底恐41萬人死 增近3倍因戴口罩人數減
【移民澳洲】政府公布17個優先移民職業 醫護最渴市
【移民澳洲】政府公布17個優先移民職業 醫護最渴市
【移民澳洲】澳洲欲搶香港商界人才 成立「突擊隊」招攬
【移民澳洲】澳洲欲搶香港商界人才 成立「突擊隊」招攬
新型冠狀肺炎全球疫情（09月07日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月07日 時間11:00）
【美國大選】拉登姪女：只有特朗普能阻止另一場911
【美國大選】拉登姪女：只有特朗普能阻止另一場911