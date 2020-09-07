▲ 【新冠疫苗】澳洲：明年1月將收到首批牛津大學疫苗

澳洲的新冠肺炎新症跌至10周低，同時亦迎來疫苗的好消息。澳洲莫里森表示，澳洲將在明年1月收到首批由英國牛津大學與阿斯利康（AstraZeneca）共同研發的疫苗。澳洲藥廠CSL稱，如果該疫苗成功研發，藥廠會負責生產。

莫里森（Scott Morrison）指，政府已經與CSL 達成協議，CSL同意生產2款疫苗，分別是阿斯利康研發的疫苗，以及CSL與昆士蘭大學研發的。澳洲將在2021年1月和2月收到380萬劑阿斯利康疫苗。

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莫里森續稱，如果CSL也成功研發出疫苗，澳洲政府也會購買。惟CSL疫苗於今年年底才展開第二階段臨床試驗，疫苗最早要等到2021年中才面世。他透露，如果兩款潛在疫苗都通過臨床試驗，澳洲將花17億澳元購買，合共近8500萬劑。

莫里森上月已宣布會購入阿斯利康疫苗，並由CSL生產。但不久之後，CSL明言會優先生產自已研發的疫苗，當時外界質疑，CSL能否具同時生產阿斯利康疫苗的能力。CSL周一發聲明稱，預計生產約300萬劑阿斯利康疫苗，政府會資助生產。

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責任編輯：鄧燕君