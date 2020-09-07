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【內地樓市】金九銀十防過熱　杭州瀋陽出招調控

即市財經 10:58 2020/09/07

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中國更多城市加推措施調控樓市。

近日內地樓市回暖，多地政府紛紛針對「炒房行為」出招調控樓市。上周杭州市在7月25日新政的基礎上再加強管理，對限購人群、限售年限等收緊，而無錫亦推出政策，限制離異家庭購房數目、提高二套房首付比例等。

剛過去的周末，瀋陽亦推出調控措施，包括首套房首期比例不得低於三成、第二套商品住房首期比例提高到50%，同時要求首期需要一次性支付，不得分期或貸款，並將個人住房轉讓增值稅免徵年限由2年提高至5年。

根據內地媒體統計，自今年7月中深圳推出「史上最嚴」的調控政策，全國已有近10個城市收緊樓市調控，市場預計隨著樓價升溫，或有更多城市加入調控行列。

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編輯：謝克迪

樓價 無錫 杭州 瀋陽 經濟

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