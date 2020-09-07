【內地樓市】金九銀十防過熱　杭州瀋陽出招調控

▲ 中國更多城市加推措施調控樓市。

近日內地樓市回暖，多地政府紛紛針對「炒房行為」出招調控樓市。上周杭州市在7月25日新政的基礎上再加強管理，對限購人群、限售年限等收緊，而無錫亦推出政策，限制離異家庭購房數目、提高二套房首付比例等。

剛過去的周末，瀋陽亦推出調控措施，包括首套房首期比例不得低於三成、第二套商品住房首期比例提高到50%，同時要求首期需要一次性支付，不得分期或貸款，並將個人住房轉讓增值稅免徵年限由2年提高至5年。

根據內地媒體統計，自今年7月中深圳推出「史上最嚴」的調控政策，全國已有近10個城市收緊樓市調控，市場預計隨著樓價升溫，或有更多城市加入調控行列。

相關文章：

【內房股】碧桂園、合景泰富上月銷售佳 齊升逾3%

【內房數據】綠城中國上月合約銷售按年漲49% 一文看清內房8月銷售數據（不斷更新）

【內房股】內房企業加快境內外融資 摩通料內房股未來3至6個月跑贏大市​​​​​​​

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱：https：//bit.ly/31LErKH

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記：https：//bit.ly/2GhIwht

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看https：//bit.ly/2EJ9Vsc

編輯：謝克迪